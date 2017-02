Col de l'Escrinet : le site de la Ligue de Proetction des Oiseaux saccagé

Le site de comptage des oiseaux de la LPO situé au col de l'Escrinet, en Ardèche, a été saccagé dans la nuit de vendredi à samedi. La LPO Auvergne Rhône-Alpes a porté plainte, ce dimanche à la gendarmerie du Pouzin, pour dégradation de matériel.

Les tensions sont-elles en train de revenir au col de l'Escrinet en Ardèche ? Le site de comptage des oiseaux de la LPO a été saccagé dans la nuit de vendredi à samedi. Les bancs en bois, construits la semaine d'avant, ont été complètement détruits.

"Tout a été saccagé à coups de masse"

Martin Montauban, salarié de la Ligue de Protection des oiseaux, avait participé à ce chantier le 18 février dernier. Avec plusieurs bénévoles, ils avaient construit des installations et des bancs en bois "pour que les ornithologues et le public puissent observer les oiseaux confortablement" explique la LPO.

"_Je suis très déçu, on arrive à 7h du matin et on tombe sur nos bancs coupés à coups de mass_e"

Martin Montauban, salarié de la LPO, dit ne pas comprendre cette violence. Partager le son sur : Copier

Une plainte déposée à la gendarmerie

Martin Montauban est donc allé porté plainte, ce dimanche à la gendarmerie du Pouzin, au nom de la LPO Auvergne Rhône-Alpes, pour dégradation de matériel. "Le Ministère de l’environnement et les administrations ont été alertés" explique Marie-Paule de Thiersant, présidente de la LPO Auvergne Rhône-Alpes.

"C'est un immense gâchis qui pénalise la LPO mais aussi le public qu'on accueille "

"On sent quelques tensions au col de l'Escrinet, parfois certains automobilistes klaxonnent et nous insultent alors que nous ne faisons que compter les oiseaux ; on ne fait vraiment de mal à personne" insiste Martin Montauban.