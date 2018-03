Suisse, France

Un secours exceptionnel ce samedi matin en Suisse, au col du Grand Saint-Bernard à la frontière italienne. Un hélicoptère de la compagnie suisse Air Glacier s'est écrasé en plein sauvetage. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé grave.

Mauvaise condition et brouillard

Appelés à 7h50, deux hélicoptères partent dans la région de l'hospice du Grand Saint-Bernard où un homme s'est fait emporter par une avalanche.

Les deux hélicoptères, un médical et un autre qui transporte des guides, des maîtres chiens, des chiens et du matériel arrivent à déposer les secouristes au plus haut. Mais les mauvaises conditions font faire marche arrière à un des hélicoptères qui tape une des patins contre la roche et s'écrase.

Heureusement, le pilote et son accompagnateur n'ont pas été blessés dans cet accident. "C'est miraculeux ! Les accidents d'hélicoptères sont souvent fatals. En plus on a pu finir le secours et sauver cet homme enseveli sous un mètre de neige", explique Bruno Bagnoud d'Air Glacier, la compagnie d'hélicoptère.

Capture d'écran Google Maps.

Les secouristes ont fini à pied

Les secouristes dont trois guides de Haute Montagne ont fini l'ascension jusqu'à la victime à pied dans de mauvaises conditions sur des "pentes raides". Ils ont mis au moins deux heures à rejoindre les lieux de l'avalanche.

Quatre heures sous un mètre de neige

L'homme enseveli a été facilement retrouvé grâce à son DVA, détecteur de victime d'avalanche. Après avoir passé quatre heures sous un mètre de neige, les sauveteurs l'ont redescendu par voie terrestre."Au lieu de prendre 5 minutes en hélicoptère, ils ont mis beaucoup de temps à le redescendre en luge."

