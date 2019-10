Cold case résolu dans la Vienne : un violeur arrêté 21 ans après les faits grâce à son ADN sur un papier bonbon

Poitiers, France

Une affaire criminelle vieille de 21 ans résolue dans le Nord-Vienne grâce à un papier de bonbon ! En octobre 98, un quadragénaire viole sa voisine de 21 ans. Malgré une enquête minutieuse des gendarmes, et plusieurs nouvelles pistes dans le dossier, l'auteur n'est jamais retrouvé... jusqu'à la découverte, l'été dernier, d'un papier de bonbon dans une menuiserie cambriolée. L'emballage est récupéré comme toute une série d'autres éléments par un technicien d'investigation criminelle. Or sur ce papier, les gendarmes et la police scientifique découvrent l'ADN du violeur... Les enquêteurs croisent alors les deux affaires et réussissent à identifier l'auteur du viol aujourd'hui âgé de 67 ans.

Il tend un piège à sa victime pour la violer

Octobre 1998, vers 21h, sur une route du Nord-Vienne. Il fait nuit, cet homme d'une quarantaine d'années tend un piège à sa jeune voisine de 21 ans. Il dispose des rondins de bois sur sa route pour l'obliger à s'arrêter. Une fois stoppée, l'homme cagoulé, la force à remonter dans sa voiture, la ligote pour aller la violer quelques kilomètres plus loin. L'homme porte une cote et une cagoule qui lui dissimule le visage. Il s'enfuit à pied abandonnant la victime dans sa voiture. Malgré un travail minutieux des gendarmes de Châtellerault, l'enquête patine. Est relancée plus tard sur la base de nouveaux éléments, en vain ! jusqu'à l'été 2019 et le cambriolage de cette menuiserie dans le Nord Vienne.

Un papier bonbon retrouvé dans la menuiserie cambriolée

Ce jour là, legendarme technicien d'investigation criminelle, ramasse un papier bonbon sur les lieux du cambriolage. En entrant l'ADN dans le fichier national des empreintes génétiques, les enquêteurs découvrent alors une correspondance avec un autre ADN, celui du violeur du Nord Vienne en 98. Le mangeur de bonbons est donc le violer, mais à ce stade, impossible d'identifier l'auteur. Les gendarmes en charge des investigations croisent alors les deux dossiers, et un nom ressort dans les deux affaires : celui du père du menuisier. Il avait été interrogé à l'époque du viol car il était le voisin de la jeune femme violée.

Mis devant les preuves scientifiques, il a fini par avouer

Arrêté la semaine dernière, il a d'abord nié, mais face aux analyses ADN, il a dû reconnaître les faits en garde à vue. Dans l'attente de son procès, le violeur présumé âgé de 67 ans aujourd'hui, a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'éviter d'éventuelles pressions sur sa victime. Cette dernière âgée d'une quarantaine d'années est aujourd'hui mère de famille. Elle a déménagé mais vit toujours dans le Nord Vienne. Son agresseur a expliqué qu'il traversait une période personnelle difficile à l'époque. Il a été mis en examen pour viol crapuleux, (un viol commis sur la voie publique) etl encourt une peine maximale de 15 ans de réclusion.

Quatre autres "cold case" dans la Vienne

Le procureur de la République de Poitiers s'est réjouit de la résolution de cette enquête. Michel Garrandeaux a salué le travail de la bridage de recherche de la gendarmerie de Châtellerault ainsi que le travail de la police scientifique. Il rappelle par ailleurs qu'il reste quatre "cold case", des meurtres ou des crimes datant de 10, 15 ou 20 ans dans l'attente d'être résolus mais à bon espoir de voir les dossier aboutir grâce notamment au Fichier national des empreintes génétique, le FNAEG. Ce fichier compte désormais 3 millions de profils génétiques ainsi que 500.000 traces d'auteurs non identifiés. Ces affaire non résolues sont : le meurtre d'une jeune fille de 14 ans en 1988 aux Couronneries à Poitiers, la mort d'un homme retrouvé ligoté dans son coffre de voiture en forêt de Scévolles en 2002, le corps d'un jeune homme retrouvé emballé dans un sac poubelle à Mignaloux en 2004 et le viol d'une joggeuse, suivi d'une tentative de meurtre, près de la grotte à Calvin à Poitiers en 2015.