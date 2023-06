Cold case : un homme mis en examen pour le meurtre de son ex-compagne en 2004 à Quimperlé

A Annemasse en Haute-Savoie, Djamila, la mère de Khadidja Bengrine disparue depuis 2004, se bat pour la vérité et retrouver le corps de sa fille

Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire, jeudi 16 juin, pour le meurtre de son ex-compagne, Khadidja Bengrine, en 2004 à Quimperlé, dans le Finistère, explique le parquet de Nanterre. Une information judiciaire pour séquestration suivie de mort a été ouverte.

"Je veux la vérité et retrouver le corps de ma fille"

Prostrée depuis bientôt vingt ans dans son appartement d'Annemasse, rongée par le désespoir, Djamila, la mère de Khadidja Bengrine reprend aujourd'hui espoir. L'espoir de connaître enfin la vérité et de pouvoir donner une sépulture à sa fille.

L'affaire remonte à l'été 2004 quand Khadidja Bengrine, âgée de 21 ans et originaire d'Annemasse en Haute-Savoie, disparait du logement qu’elle partageait avec son concubin à Quimperlé. Les multiples investigations ne donnent rien et l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Quimper est finalement classée sans suite en 2013. C'est l'an dernier, en juillet 2022 que la DiANE (Division des affaires non élucidées) s'est saisie du dossier.

Un homme condamné pour des faits de nature différente

Les recherches menées par ces spécialistes des cold case aboutissent donc à la garde à vue, ce mardi, du compagnon de la victime au moment de sa disparition puis à sa mise en examen. Le corps de la jeune femme n'a en revanche pas été retrouvé, en dépit des fouilles menées cette semaine à Port-Launay.

Le concubin de la victime au moment de sa disparition avait déjà été entendu en 2012 sans être poursuivi à l'issu de son audition. En revanche, il a été incarcéré en 2019 pour des faits de nature différente, donnant lieu à une condamnation définitive de la cour d’assises du Finistère en mai 2022, précise le parquet de Nanterre.