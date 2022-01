Cold cases : "des magistrats spécialisés auront le temps de recevoir les familles"

Les familles de victimes et de disparus l’attendaient : une nouvelle juridiction va voir le jour le 1er mars prochain comme l’a annoncé ce mercredi matin dans le journal 20 Minutes le Ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Installée à Nanterre, près de Paris, elle sera charger de traiter les dossiers criminels non élucidés. Ce nouveau pôle sera composé de trois juges d’instruction, un procureur-adjoint, trois greffiers et deux juristes. Jacques Dallest, procureur général auprès de la Cour d’appel de Grenoble, avait présidé la commission chargée de réfléchir au traitement de ces dossiers non élucidés. La commission avait rendu son rapport en avril 2021. Une loi prévoyant la création de cette nouvelle structure avait été votée dès le mois de novembre. Et voilà que la juridiction doit voir le jour le 1er mars.

27 dossiers sur le ressort de la Cour d'appel de Grenoble

C'est d'abord important pour les familles de victimes ou de disparus, insiste Jacques Dallest : "C'est vrai qu'elles se plaignent souvent de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées, de ne pas être reçues, d'être tenues à distance. _Pourquoi les magistrats ont parfois cette distance ? Parce qu'ils sont submergés d'affaires_, ils sont pris par des affaires urgentes avec des personnes qui sont détenues. Si vous avez affaire à des magistrats spécialisés, ils auront le temps. Je crois qu'il est important que la justice fasse preuve de davantage d'écoute auprès des familles qui ont subi un drame terrible. On leur doit ça."

Dalila Boutvillain (au centre) © Radio France - Véronique Pueyo

"C'est ce que l'on réclame depuis un moment , nous familles de disparus" souligne Dalila Boutvillain, dont le frère Malik s'est volatilisé en mai 2012 alors qu'il faisait un jogging à Échirolles, au Sud de Grenoble. "On se dit que cela vaut mieux que tout soit concentré dans un endroit, avec des magistrats dédiés, et on pourra voir s'il n'y a pas des disparitions qui se ressemblent, détaille Dalila Boutvillain, qui salue le travail du procureur Dallest. _J'espère que ce travail-là redonnera un peu d'humanité à cette justice qui n'en a pas beaucoup pour nous_" ajoute-t-elle.

Pas de pôles régionaux... pour l'instant

Le dossier de la disparition Malik Boutvillain est l'une des 27 affaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble (Isère, Drôme et Hautes-Alpes) qui pourrait être prises en charge par les magistrats de Nanterre, selon le procureur général. Il peut s'agir de dossiers toujours à l'instruction, ou même de dossiers clos mais non encore prescrits.

Le rapport remis à la Chancellerie préconisait la création de pôles régionaux. Le Garde des Sceaux a retenu un seul pôle, national. "Compte tenu du nombre de cold cases - plus de 300, ça fait beaucoup ! - je note avec satisfaction que le pôle de Nanterre sera constitué d'une dizaine de personnes, souligne Jacques Dallest. Donc ils pourront traiter pas mal d'affaires, mais _je pense qu'il faudra dans un deuxième temps, sans doute, plus tard, la création d'un ou plusieurs pôles régionaux qui permettront une meilleure proximité avec les familles_." La loi votée par le Parlement prévoit, en tout cas, la possibilité d'une telle évolution si l'exécutif le décide.