Cold cases isérois : deux familles demandent à changer de juge d'instruction

Les parents de Nicolas Suppo, disparu à l'âge de 30 ans, sur son lieu de travail, en septembre 2010, à Echirolles, lors de sa pause déjeuner et la sœur et la mère de Malik Boutvillain, disparu en 2012, à l'âge de 32 ans, à Echirolles, lors de son footing, sont révoltés.

Inertie de la justice

La cellule Ariane, créée après l'affaire Lelandais, avait un peu remis ces deux affaires en lumière, mais c'est à nouveau l'impasse pour les familles qui estiment que les juges d'instruction en charge de leurs dossiers ne font pas leur travail.

Avec leur avocat, Maitre Boulloud, elles ont donc saisi la Chambre de l'Instruction de la cour d'Appel de Grenoble, pour demander le dessaisissement des deux magistrats.

Maitre Boulloud estime que ces deux cold cases isérois sont l'œuvre d'une justice qui n'a pas fait son travail. "Comme la plupart des cold cases, ce sont des dossiers qui ont mal démarré. Le procureur, le juge n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Si Nicolas et Malik ont été tués par quelqu'un, ce dernier ne peut que se satisfaire de l'inaction de la justice, car il devra sa liberté à une certaine justice que ce genre de dossier n'intéresse pas."

Maitre Boulloud voudrait qu'un seul magistrat grenoblois soit en charge de tous les dossiers de disparitions, qui sont nombreux dans la région et que l'enquête soit confiée aux gendarmes spécialisés de la Section de Recherches de Grenoble, et pas forcément au pôle de Nanterre. Il a réuni à son cabinet les deux familles pour qu'elles expriment leur désespoir.

Deuil impossible

Badra la mère de Malik Boutvillain embrasse la photo de son fils, qui hante ses jours et ses nuits. "Ce n'est que douleur, obsession, l'impression depuis des années d'être face à un mur, la justice, qui est sourde à nos demandes. Dès le départ, de toutes façons, notre dossier n'a pas été pris au sérieux et cela continue. On me demande de faire le deuil de Malik, mais c'est impossible !"

Dalila, la sœur de Malik, poursuit : "Il y a du très, très lourd dans le dossier de malik, il suffit de le lire, il y a des investigations à faire et la juge ne fait rien. Elle dit que cela n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité pour justifier un non-lieu. Mais qu'est ce qu'elle en sait ? Donnons le dossier de Malik à un juge qui a envie de faire son travail. Si c'était leur enfant à eux, ils feraient tout pour le retrouver."

Le procureur de la République de Grenoble a rendu un non-lieu dans le dossier de Malik. La famille a donc fait appel de cette décision devant la Chambre de l'Instruction.

La famille Boutvillain va également saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature. "Car l'incompétence de ces magistrats doit être sanctionnée" explique Dalila.

Une si longue attente

Janine Suppo est mère de trois enfants, depuis 13 ans, il lui en manque un, son cadet, Nicolas. "Depuis le début, rien n'est fait pour retrouver Nicolas, pour savoir ce qui lui est arrivé. Treize ans qu'on attend et qu'on ne peut fermer aucune porte. A-t-il été tué ? Est-il encore en vie ? Dans un pays moderne comme la France, on est incapable de nous dire ce qu'est devenu notre fils" s'indigne-t-elle, tandis que sa voix se brise.

Le père de Nicolas, Yves est revolté, devant le dossier vide de son fils. "La justice ne nous considère pas, mon fils n'est qu'un numéro de dossier. Ils attendent sans doute qu'on se lasse. On a déjà attendu si longtemps! Mais on ne lâchera pas! J'avais une autre idée de la justice de mon pays."

Avec leur avocat, les parents de Nicolas Suppo ont, eux aussi, saisi la Chambre de l'Instruction pour demander la nomination d'un autre juge d'instruction, afin de relancer l'enquête.

