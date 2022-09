Cold case : le Grêlé, la disparition de Marion Wagon, 37 enquêtes en cours au nouveau pôle de Nanterre

Tueur en série ou crimes non élucidés, en tout 37 enquêtes ont été ouvertes au nouveau pôle dédié aux "cold cases" du tribunal de Nanterre, depuis sa création le 1er mars dernier, selon un nouveau point de la juridiction ce mardi. Parmi elles, les médiatiques affaires du Grêlé (bien que François Vérove, l'ex-gendarme et tueur en série, se soit suicidé en début d'année), la disparition de Marion Wagon ou encore celle d'une des disparues de l'A6. Les enquêteurs n'espèrent pas la résolution d'une première affaire avant 18 mois.

La plus ancienne de ces 37 affaires remonte à 1972, avec la disparition de la famille Ménichaud le soir de Noël 1972, en Charente. Les plus récentes datent de 2020. En mai dernier, le parquet de Nanterre avait déjà donné des indications sur sept affaires, reprises par le pôle. Il s'agissait notamment de crimes dont "l'ogre des Ardennes" Michel Fourniret est suspecté : le meurtre d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne, celui de Lydie Logé, disparue en 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet dans l'Orne, celui de Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à Auxerre dans l'Yonne et celui de Joanna Parrish, retrouvée morte en 1990 à Monéteau, dans l'Yonne également. Les meurtres de Miyreim Huysien, une prostituée bulgare tuée en 2017 à Paris, d'Hemma Davy-Greedharry, tuée en 1987 entre Malakoff et Châtillon dans les Hauts-de-Seine, de Nathalie Boyer, tuée en 1988 à Saint-Quentin-Fallavier en Isère et de Leila Afif, tuée en 2000 à La Verpillière en Isère, font également partie des dossiers étudiés.

Sur les 37 affaires, 35 font l'objet d'une information judiciaire, il s'agit de 25 homicides, sept enlèvements et de trois "parcours criminel", autrement dit des crimes en série. Les deux dossiers restant concernent des faits de viol et font l'objet d'enquêtes préliminaires. Dans deux affaires sur trois, les victimes sont exclusivement des femmes et, dans une affaire sur cinq, les victimes sont mineures.

Plus de 150 dossiers identifiés comme potentiellement transmissibles font encore l'objet de discussions entre le parquet de Nanterre, le parquet d'origine et le magistrat instructeur actuellement en charge du dossier, dont ceux de la tuerie de Chevaline et des disparus du Fort du Tamié. Selon le procureur Pascal Prache, il n'y a intérêt à transmettre seulement si Nanterre peut apporter une "plus-value" à l'enquête avec ses effectifs dédiés. A savoir : trois cabinets avec trois magistrats du parquet, trois juges d'instruction, trois greffiers ou encore un assistant de police judiciaire.

D'ici la fin de l'année, le pôle envisage ainsi "une quarantaine de transmissions supplémentaires". Dépasser "trente dossiers" par cabinet d'instruction serait "déraisonnable et mettrait en péril ce qu'on attend de son pôle : des élucidations", a estimé le président du tribunal de Nanterre, Benjamin Deparis.