Cold cases : les affaires Chevaline et Cécile Vallin transmises au pôle judiciaire de Nanterre

Les parquets d'Annecy et Albertville annoncent officiellement ce vendredi le transfert des affaires Chevaline et Cécile Vallin au pôle judiciaire national de Nanterre dédié aux cold cases.

Les dossiers Chevaline et Cécile Vallin officiellement transmis au pôle cold case de Nanterre. Concernant la première affaire, c'est la procureure de la république d'Annecy qui l'annonce dans un communiqué ce vendredi : 10 ans après la tuerie de Chevaline, 4 personnes abattues en septembre 2012 sur un parking près d'une route forestière (3 touristes britanniques et un cycliste), l'enquête sera désormais gérée depuis Nanterre par le pôle qui a été créé en mars dernier pour tenter de résoudre "les crimes sériels ou non élucidés", dont fait partie l'affaire Chevaline.

Concrètement les deux juges d'instruction qui étaient en charge du dossier à Annecy sont dessaisis au profit du pôle de Nanterre. Ce qui veut dire des moyens humains dédiés spécifiquement à cette affaire, en complément des investigations, qui seront toujours menées localement par la section de recherches de la gendarmerie de Chambéry.

Autre crime non élucidé en Savoie

Une autre affaire atterrit aussi sur le bureau des juges de Nanterre, un crime non élucidé survenu en Savoie. Le dossier Cécile Vallin, du nom de cette adolescente de 17 ans qui avait mystérieusement disparu en Maurienne, en juin 1997. Elle était partie à pied de chez elle près de Saint Jean de Maurienne et n'avait jamais été retrouvée. 25 ans après les faits, une information judiciaire est toujours ouverte dans ce dossier, des chefs "d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire". Cette affaire toujours non élucidée vient d'être transmise, là aussi, au pôle national. C'est le parquet d'Albertville, qui s'est dessaisi au profit de Nanterre.

