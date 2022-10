Colère dans la PJ : des perquisitions et des interpellations reportées

Plusieurs enquêteurs PJ de la zone sud, dont le patron a été évincé vendredi, mais aussi des collègues d'autres directions dont Bordeaux, Toulouse et Limoges, ont reporté lundi des opérations pour protester contre la réforme de la police judiciaire, d'après des sources policières.

ⓘ Publicité

Une dizaine de commissariats mobilisés

A Bordeaux et Limoges, des "opérations de surveillance, des interpellations, des perquisitions et des auditions" prévues cette semaine ont été reportées. Seuls seront assurés "les urgences et le service d'astreinte", indique l'Association nationale de la police judiciaire (ANPJ).

Selon une source au sein de la police judiciaire de Marseille, des reports d'opérations, en accord avec les magistrats, auraient également été constatés à Angers, Toulouse, Rennes, Caen, Nantes, Brest ou Perpignan.

Le mouvement, "reconductible", devrait durer "toute la semaine", selon un enquêteur membre de l'ANPJ, créée en août contre la réforme.

Toutefois, les enquêtes se poursuivent ainsi que les permanences et le suivi des "flags" (enquêtes de flagrance), d'après un cadre de la police judiciaire de la zone Sud.

Le limogeage du patron de la PJ du sud ne passe pas

La contestation autour de la réforme de la PJ était montée d'un cran vendredi avec le limogeage d'Eric Arella, patron respecté de la PJ en zone sud, suscitant l'indignation chez les policiers et dans le monde judiciaire. En signe de protestation, des centaines d'enquêteurs s'étaient rassemblés devant leurs services dès vendredi après-midi, dans plus de 40 villes.

"La soudaineté et la violence du débarquement d'Eric Arella a provoqué chez tous les collègues un profond désarroi, un impact psychologique important, et ils ne sont pas trop enclins à entrer dans des opérations qui nécessitent concentration et disponibilité", explique un cadre de la police judiciaire.

Gérald Darmanin défend sa réforme

Lundi, Gérald Darmanin défendait une mesure indispensable et courageuse dans Le Parisien. Il a ensuite adressé une lettre à l'ensemble des fonctionnaires de la PJ, dans laquelle il assure que la réforme ne sera pas finalisée "avant le second semestre 2023".

La réforme prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département (renseignement, sécurité publique, police aux frontières et PJ) sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet. Les opposants au projet dénoncent le risque d'un "nivellement vers le bas" de la PJ et un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes. Ils déplorent également la réduction à l'échelle départementale de la zone d'intervention.