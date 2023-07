Colère des greffiers devant le tribunal de Coutances : ils devaient être revalorisés, ils sont "perdants"

"On nous promet 10 euros de plus par mois mais on diminue notre ancienneté de deux, voire de quatre ans", s'offusque Virginie Ropert, greffière principale. Entourée d'une vingtaine de collègues - greffiers, agents, magistrats - réunis sur le perron du tribunal judiciaire de Coutances, elle s'indigne cette" revalorisation à enveloppe constante" qui va freiner la carrière de nombreux greffiers.

Tous dénoncent le manque de reconnaissance envers cette profession. "J'ai l'impression de beaucoup donner au quotidien, décrit Océane Laurent, greffière. On fait des heures à n'en plus pouvoir - hier dimanche, j'ai terminé à 22h30 -, on remplace à droite, à gauche, dans les services où il y a des arrêts maladie ou des congés paternité non remplacés, tout ça pour gagner 20 euros de plus par mois afin de lutter contre l'inflation ! Et à côté, je perds un échelon : J'avais la possibilité de passer greffier principal l'an prochain, finalement, avec cette réforme, je vais devoir attendre deux ans de plus."

"Sans greffier, pas de justice"

C'est la deuxième fois que cela se produit en quatre ans, s'indignent les manifestants. Or "sans greffiers, il n'y a pas de justice", rappelle le procureur de la République Michael Giraudet. "Sans nous, ajoute Virginie Ropert, il n'y a pas de divorce, pas de jugement au pénal, pas de gens qui vont en maison d'arrêt, pas d'assistance éducative, pas de placement. On est garant de la procédure pénale". Ils espèrent que le ministère de la justice retravaillera cette réforme indiciaire, qui doit s'appliquer au 1er octobre 2023.