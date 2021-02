Colère des policiers de Charente-Maritime après les déclarations du ministre de l'intérieur

Pendant son déplacement dans l'est de la France lundi soir, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a proposé de bloquer les effectifs dans l'ouest du pays, pour affecter plus de moyens aux régions sous dotées. Le ministre a notamment cité les villes de Biarritz et de La Rochelle considérées comme en sureffectif. Une déclaration qui fait bondir les syndicats policiers.

"Ce genre de déclaration ne va pas rapprocher le ministre de sa base" - Eric Marrocq du Syndicat Alliance

Pour Eric Marrocq, le secrétaire zonal Alliance pour le Grand Sud-Ouest qui englobe la Charente-Maritime _"le moral n'est pas au beau fixe dans la police_, les effectifs ne sont pas à la hauteur des besoins, et ce genre de déclaration ne va pas rapprocher le ministre de sa base."

Le responsable du syndicat majoritaire au sein de la police en Charente-Maritime, se dit encore être "sous le coup de la surprise et de la sidération. J'invite, dit-il, monsieur Darmanin à venir faire des patrouilles de nuit à La Rochelle, et il verra si les effectifs sont trop nombreux."

"À La Rochelle, les services tournent à flux tendu. Il ne faut pas de blessés ou de malades" - UNSA Police

Si la ville de La Rochelle a été citée par le ministre, ou Biarritz également, c'est plus globalement l'ouest de la France qui est visée. Cela fait bondir, Florian Sarrazin, le représentant de l'UNSA Police en Charente-Maritime. "Dites à Rochefort, Saintes ou Royan qu'ils sont en sureffectifs. Il y a plutôt des situations de sous-effectifs scandaleuses dans ces commissariats. Et puis à La Rochelle, ce n'est pas Byzance non plus. Les services tournent à flux tendu. Il ne faut pas de blessés ou de malades sinon, cela devient très compliqué."

"On parle de fonctionnaires de police, comme d'un cheptel, d'un troupeau."- Eric Marrocq du Syndicat Alliance

En plus ou en trop, dans la moyenne... Cette valse des chiffres, Eric Marrocq la dénonce. "On parle de fonctionnaires de police, comme d'un cheptel, d'un troupeau. Ce comptage a été mis en place par des technocrates parisiens qui décident du nombre de policiers dans un département. Une réalité des bureaux décrochée du terrain. Et croyez-moi, à tourner de nuit avec des effectifs réduits, même en Charente-Maritime, cela ne va pas améliorer la sécurité de nos fonctionnaires."