Colère et incompréhension à Lindry après un nouveau vol de câble de téléphonie fixe et internet

Nous vous en parlions dès ce week-end sur France Bleu Auxerre. En l'espace de quatre mois, la commune de Lindry a été victime de deux vols de câbles de téléphonie fixe et internet. Le dernier s'est produit vendredi (4 septembre) dans la soirée. Selon l'opérateur historique Orange, 300 mètres de câble ont été volés entre Lindry et Charbuy et tous les opérateurs sont concernés par la panne. Une équipe d'Orange va intervenir dès ce lundi (6 septembre) mais les réparations pourraient durer plusieurs jours. En attendant, entre colère et incompréhension, les habitants et le maire doivent prendre leur mal en patience.

Le vol a eu lieu sur le même équipement qu'en mai dernier

Le maire de Lindry, Mickaël Taton nous emmène sur les lieux. C'est à un kilomètre à peine du cœur du village. Au bord d'un champ de tournesol, des plaques de métal sont au sol. C'est ce que l'on appelle une chambre. Dessous se trouvent les précieux câbles en cuivre qui desservent le village en téléphonie fixe et internet. L'édile n'a aucun mal à les soulever : "le voilà, c'est ce morceau là qui a été coupé !". Il tient entre ses mains un bout de câble. A l'intérieur des centaines de petits câbles en cuivre. Il y a quatre mois, il a fait le même constat au même endroit. A l'époque les voleurs avaient retiré 1200 mètres de câble. Cette fois ils sont repartis avec 300 mètres "entre cette chambre là et l'intersection du stop de la route d'Aillant".

Le câble de téléphonie fixe et d'internet est constitué de centaine de fils en cuivre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un épicier et des habitants résignés

Dans le cœur du village, Faysal l'épicier est à l'arrêt. Sans internet, impossible de gérer les commandes du magasin mais aussi d'assurer le paiement en carte bleue. "Ce matin j'ai eu cinq clients qui avaient fait des grosses courses, le paiement a été refusé. Ils n'avaient pas de liquide, ils m'ont dit de laisser tomber." L'épicier fait ses comptes, il a perdu "250 à 300 euros ce matin (dimanche) ! La plupart des gens payent en carte bleue, 95% des gens n'ont pas de liquide, en plus il n'y a pas de distributeur à proximité. C'est pas facile !" lance Faysal, résigné.

Sans internet : impossible de gérer correctement les commandes, impossible de faire payer en carte bleue. Faysal, l'épicier, est à l'arrêt. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Chez Bertrand et Anne qui habite quelques mètres plus loin l'heure est aussi à la résignation, à la patience. La panne n'a pas incommodé les occupants de leurs chambres d'hôtes. En revanche, internet est indispensable pour le couple, notamment pour Anne. Bertrand, s'interroge : "est-ce que le prix du cuivre vaut le prix de dizaines de gens qui sont ennuyés, voir extrêmement ennuyés ?".

Le maire inquiet pour ses administrés et les ainés

Mickäel Taton s'inquiète tout particulièrement pour les plus fragiles. _"Ca impacte pendant 48 heures un grand nombre d'administrés, des personnes âgées qui ne sont peut être pas non plus équipées de téléphones portables. Cela peut être problématique : vous imaginez bien que les enfants qui n'habitent pas forcément autour d'Auxerre, qui essaient d'appeler leurs parents, ça ne répond pas parce que la ligne est coupée, vous comprenez bien qu'il peut y avoir une inquiétude qui se forme !". _L'édile est aussi énervé car le vol s'est produit dans la soirée de vendredi, ce qui empêche une réparation avant ce lundi au plus tôt. Il s'interroge sur les mesures qui devraient être mises en place pour protéger ce type d'équipement.

Ce dimanche soir, Orange maintenait ses informations sur les réparations. Une équipe va être dépêchée sur place à la première heure ce lundi matin. Le temps de réparation dépendra ensuite de la disponibilité du câble à changer à Auxerre ou Dijon.