Colis suspect à Besançon : la gare Viotte évacuée

La gare Viotte de Besançon, dans le Doubs, a été évacuée samedi 5 juin vers 15h30 à cause d'une valise abandonnée. Les démineurs doivent intervenir à 18 heures. En attendant, les voyageurs ne peuvent pas accéder aux quais et dons à leurs trains.

Le trafic devrait être rétabli vers 18h30 d'après la police.