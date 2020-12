Colis suspect à Orléans : le parvis du centre commercial Place d'Arc bouclé, dans l'attente des démineurs

L'accès au parvis du centre commercial Place d'Arc, à Orléans, est totalement bouclé par la police depuis 16h15 ce mardi, à cause d'un colis suspect abandonné.

Il s'agit d'un sacs à dos retrouvé là, indique la police. Les démineurs doivent venir de Versailles pour neutraliser l'objet, ils devraient arriver vers 18h00 ce mardi. En attendant, l'accès au centre commercial se fait uniquement par la gare SNCF ou le parking à étages.

Et le trafic des bus et tramways est perturbé, en conséquence : la ligne A du tramway entre les stations Tourelles et Louis Braille est interrompu, tout comme le passage de plusieurs lignes de bus par l'arrêt gare d'Orléans (lignes 2, 3, 5, 6 et 9)