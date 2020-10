Colis suspect chez DHL à Montoy-Flanville : ce n'étaient que des marionnettes électriques

Près de 4 heures de route coupée et de deviation lundi soir entre 17h30 et 21h au nord est de metz. En cause : une suspiscion de colis dangereux à Montoy-Flanville, dans l'entreprot DHL. Le passage au rayon X du colis a fait naitre un soupçon de matière explosive.

Un chien a aussi été amené sur place pour renifler le colis et là encore le doute a persisté. Les demineurs ont donc été appelés, le propriétaire du colis également. Et au final, quand le colis supect a été ouvert, il n'y avait à l'intérieur.....que de marionettes électriques.