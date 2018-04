Un paquet suspect a semé le trouble devant le site nucléaire Framatome à Romans-sur-Isère (Drôme) mardi matin. Après intervention des démineurs, la préfecture estime qu'il n'y a "plus de danger".

C'était une fausse alerte. Vers 6 heures et demie, mardi matin, un colis suspect a été retrouvé près de l'entrée principale devant le site nucléaire Framatome à Romans-sur-Isère (Drôme). Comme l'exige la procédure, un périmètre de 100 mètres a été mis en place autour de ce site (Ex Areva, ex FBFC) où est fabriqué du combustible pour les réacteurs nucléaires.

Périmètre de sécurité levé

Aux alentours de 8 heures et demie, les démineurs étaient en cours d'intervention devant le site. La "levée de doute" effectuée, le périmètre de sécurité établi a été levé vers 9 heures, selon la préfecture de la Drôme : "Il n'y a plus de danger". Le colis suspect contenait une pile électrique sans aucun autre objet dangereux précise Sabri Hani, directeur de cabinet du préfet de la Drôme.

Sabri Hani sur France Bleu Drôme Ardèche : "aucun caractère dangereux, ce colis est proprement inoffensif" Copier

Tôt ce matin, l'accès à plusieurs entreprises était interdit : Exto, Covestro, SPIE, Ravioles St-Jean, ENRGI et DF Emballages à cause du périmètre de sécurité, levé depuis. Le 7 novembre 2017, le site Framatome avait déjà été évacué après une suspicion de présence d'explosifs dans un camion à l'entrée de l'usine.