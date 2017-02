Colis suspect : le trafic ferroviaire bloqué pendant une heure en gare de Dole

Une centaine de passagers est restée bloquée l'espace d'une heure, ce vendredi après-midi, en gare de Dole, suite à la découverte de sacs suspects dans un TER qui devait effectuer la liaison entre Dole et Besançon.

Le TER qui devait partir à 14h20 de la gare de Dole pour rallier Besançon est finalement parti avec plus d'une heure de retard. La faute à des sacs "suspects" découverts à son bord. "Dans ce cas de figure et dans le cadre de la procédure Vigipirate, explique Chloé Roche, chargée de la communication à la SNCF en Bourgogne Franche-Comté, on passe une annonce sonore pour demander au propriétaire du ou des sacs de venir les récupérer. Si on reste sans réponse, alors on demande aux passagers d'évacuer le train et en parallèle, on prévient les forces de l'ordre."

Une fois la centaine de passagers évacuée du train et la rame mise en sécurité, c'est la police de Dole qui est intervenue. Les policiers se sont très vite rendu compte que les sacs en question ne présentaient aucun danger. "Ce sont des sacs de courses, avec des produits alimentaires qui ont été oubliés" précise le commandant Aurélie Métadieu, du commissariat de Dole. Les colis ont été très vite évacués. L'alerte a été levée vers 15h25. Le trafic ferroviaire a repris dans la foulée.