Colis volés et courrier ouvert, des victimes tourangelles témoignent de ce phénomène de plus en plus répandu

Sur la boîte aux lettres d'Yveline, il n'y a aucune trace d'effraction. Pourtant, le courrier de cette habitante de La Riche n'arrive pas toujours. "En décembre, j'avais commandé un colis et il n'est jamais arrivé". Le fournisseur assure l'avoir livrée et elle fait confiance à son facteur. "Je le connais bien, ça fait 21 ans qu'il fait la tournée, il y a quelqu'un d'autre qui ouvre ma boîte aux lettres et ça de manière régulière car j'ai du courrier et un autre colis qui ne m'ont jamais été livrés."

Pour en avoir le cœur net, Yveline décide de faire un test. "J'ai mis un carton vide dans ma boîte aux lettre l'autre jour et le lendemain, il n'était plus là. Mon voisin, lui, a eu son courrier ouvert avec un cutter sur la tranche et l'enveloppe était vide. Maintenant, c'est clair, je ne commande plus rien sur internet."

Des voleurs munis de badges et clés pass PTT

Les clés pass PTT de ce genre s'achètent facilement sur internet. Il est même écrit ce qu'elles ouvrent. © Corbis - Capture d'écran Google

Elle n'est pas la seule dans ce cas. En logement collectif, les vols sont encore plus répandus, car avec un simple badge et une clé pass PTT que n'importe qui peut se procurer sur internet pour une dizaine d'euros, il est très facile d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres en même temps. "On a eu un mot récemment en bas de l'immeuble nous disant qu'il y avait de plus en plus de vols de colis et qu'il fallait que l'on soit vigilant, explique Marine, qui vit dans la résidence juste en face d'Yveline. Moi, on m'a ouvert un colis de vêtement et ça n'a pas dû intéressé le voleur car il l'a laissé à l'intérieur."

Contactée, la Poste reconnait que quelques facteurs ont fait état du problème. Mais il est difficile de le quantifier car, dans la plupart des cas, les victimes ne se signalent pas et ne portent pas plainte. La Poste les encourage à le faire.