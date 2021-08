"Collabos", "euthanasie" : contre les mesures sanitaires, des tags à Guéret et Sainte-Feyre en Creuse

Vendredi matin, des inscriptions en rouge ont été découvertes sur la préfecture de la Creuse, l'Ordre des médecins, un restaurant guérétois et l'établissement de santé MGEN de Sainte-Feyre. Elles ciblent le pass sanitaire et la vaccination. Certaines font référence au nazisme.

Plusieurs tags contre le pass sanitaire ont été découverts tôt vendredi matin à Guéret et Sainte-Feyre. Certains font clairement référence au nazisme. La préfète de la Creuse parle d'antisémitisme et déplore une attaque "inadmissible dans une démocratie". Une enquête judicaire est en cours pour identifier le ou les responsables de ces inscriptions.

Plusieurs lieux symboliques de Guéret ont été ciblés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ou les auteurs ont ciblé les institutions et les établissements en lien avec le pass sanitaire ou la vaccination. Sur la façade de la préfecture, le mot "Criminels" est tracé en lettre rouges. Une inscription de quatre mètre de long, écrite en lettre capitales, précise : "On est les dix millions et on va s'occuper de vous".

Des références au nazisme

L'Ordre des médecins est également visé. Le terme "collabos" est écrit sur l'affiche d'un restaurant du centre-ville guérétois demandant le pass sanitaire à ses clients. Les locaux de France 3 Limousin à Guéret sont également taggés de "médias menteurs". La direction régionale de la chaîne de télévision publique a porté plainte.

Le centre de santé MGEN de Sainte-Feyre est rebaptisé "centre sorossien d'euthanasie différée", en référence à Georges Soros, symbole dans la sphère complotiste et antisémite du milliardaire juif. Une deuxième inscription menace ce centre de vaccination anti-covid : "Vous paierez pour vos crimes".