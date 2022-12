Collecte d'armes non déclarées : près de 2400 armes à feu récupérées en Loire-Atlantique

On vous a parlé en début de semaine de cette opération exceptionnelle organisée par toutes les préfectures de France, Une opération pour collecter des armes non déclarées qui trainaient dans des greniers, des caves et des placards

La préfecture de Loire-Atlantique dévoile le bilan pour le département : près de 2400 armes à feux ont été ainsi abandonnées par leurs propriétaires et remis aux services de l'Etat, 400 personnes sont par ailleurs venues déclarer des armes qu'elles ont gardé, mais au moins elles ont régularisé leur situation.

Par ailleurs près de 30.000 munitions ont également été collectées.

"Cette action répondait à un besoin fort des usagers, notamment pour ceux ayant acquis des armes par héritage" explique le ministère de l'Intérieur.

Le préfet de Loire-Atlantique salue le succès d'une opération qui vise a améliorer la traçabilité des armes en circulation en France et à un réduire le nombre.

On ne connait pas encore les chiffres pour le département voisin de la Vendée, mais au plan national plus de 140 000 armes a feu ont été abandonnées et 50 000 régularisées

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin se félicite de ces chiffres et rappelle que cette action participe grandement à prévenir les violences intrafamiliales, les accidents domestiques et les vols d'armes et annonce une réforme de la procédure d'abandon d'armes et une nouvelle opération du même type pour la fin de l'année 2023.