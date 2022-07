Fermeture de deux classes : colère au collège Daniel-Faucher de Loriol-sur-Drôme

Mobilisation des professeurs, parents d'élèves et élus devant le collège Daniel Faucher de Loriol-sur-Drôme ce vendredi 1er juillet 2022

"On veut des profs, on veut des classes et des moyens !". Isis Winaud-Tunbach, élève de 3e au collège Daniel-Faucher de Loriol-sur-Drôme a choisi cette pancarte pour soutenir ses professeurs mobilisés ce vendredi 1er juillet. Cette semaine, ils ont appris la fermeture d'une nouvelle classe, ce sera la 4e, la fermeture d'une classe de 5e étant déjà connue depuis le début de l'année.

À la sortie du collège, les élèves de 3e sortent des épreuves du brevet et se joignent au rassemblement. Une quarantaine de professeurs, de parents d'élèves et d'élus dont le maire de Loriol-sur-Drôme sont réunis. Ils n'en reviennent toujours pas : "nous sommes prévenus de cette fermeture quelques jours seulement avant les vacances scolaires, comme pour éviter toute contestation".

Professeurs et parents d'élèves craignent une surcharge des classes

Pour Robert Delord, enseignant de lettres classiques dans l'établissement, ces décisions vont peser directement sur les professeurs et sur l'enseignement apporté aux élèves : "nous avons l'impression qu'il y a des promesses avant les élections et puis dès que les élections sont passées : c'est le rabotage ! Les économies sont faites sur le dos des élèves qui en ont le plus besoin. Les effectifs dans les classes vont encore augmenter. D'autre part nous allons perdre des moyens, il peut y avoir des répercussions sur les dédoublements des classes que nous faisons en science par exemple".

Les professeurs du collège de Loriol-sur-Drôme tendent une banderole pour exprimer leur exaspération face à cette annonce de fermetures de classes. © Radio France - Lucile Auconie

Lorsqu'elle était en 4e, Isis a connu ce qu'était une classe chargée. À vingt-sept dans une même salle, à cette époque elle éprouve des difficultés pour se concentrer : "c'était très compliqué pour les professeurs comme pour les élèves. Lorsque nous sommes nombreux, un petit groupe d'élèves surexcité peut très vite déconcentrer le reste du groupe. C'est pour cette raison qu'il est important de conserver les dédoublements des classes".

Des élèves déjà en difficulté dans ce collège

Il y a une dizaine d'années, le collège était classé en zone d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, selon Robert Delord enseignant de lettres classiques, il y a encore beaucoup d'élèves en grande difficulté scolaire. Dans ce collège, le taux de réussite au brevet est parfois en dessous des autres établissements. En 2019, ce taux était de 70 %, c'est 18 % de moins que la moyenne sur l'académie de Grenoble sur la même année.

Le maire de Loriol-sur-Drôme Claude Aurias s'est entretenu avec le principal du collège. L'élu a d'ores et déjà fait remonter son incompréhension auprès des services du rectorat de Grenoble.