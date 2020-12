Collégien brûlé à l'éthanol à St-Lô : 2 000 € d'amende requis contre la professeure et l'ancien directeur

Louison et ses parents attendaient beaucoup de ce procès. D'abord, que les responsabilités soient établies, mais également de pouvoir exprimer leur ressenti sur cette affaire.

Le 1er juin 2017, alors qu'il assiste à une expérience scientifique pour le journal du collège, le jeune homme de 11 ans, se retrouve grièvement brûlé au visage, au thorax et à la main.

Ce mercredi 2 décembre, la professeure de physique-chimie ainsi que l'ancien directeur du collège Pasteur de Saint-Lô, étaient jugés devant le tribunal de Coutances pour "blessures involontaires".

Des souvenirs flous

A la barre, la professeure de physique-chimie avoue avoir du mal à se rappeler de ce qu'il s'est exactement passé le jour de l'accident.

"Je revis la scène très souvent. J’en fais des cauchemars, même éveillée. Mais mes souvenirs sont flous », explique-t-elle.

Dans plusieurs rapports rédigés pendant l’enquête, il lui est reproché deux imprudences. La professeure aurait versé l’éthanol directement depuis un bidon et non une fiole, tout cela dans un bécher chauffé. De plus, les élèves ne portaient pas de vêtements de protection (blouse et lunettes).

Devant le jury, la prévenue assume pleinement la responsabilité de l'accident.

Le deuxième prévenu absent

Le deuxième prévenu, l’ancien directeur du collège Pasteur, lui n’est pas présent.

Lors de son audition après l'accident, il a déclaré : "nous n'avons aucun pouvoir sur la façon dont un professeur mène son cours".

Selon l'avocate des parties civiles, le principal aurait également une part de responsabilité dans l'accident. Elle déplore son absence. "Je pense qu'il prend cette histoire à la légère", commente-t-elle à la sortie du tribunal.

Des témoignages forts

A la barre, Louison et ses parents prennent la parole. Le père, Ludovic Ternois, souligne "l'amateurisme de l'enseignante".

Louison, lui, raconte ces longs mois où il n'a pas pu faire de sport, où il n'a pas pu s'exposer au soleil. "C'était très dur mentalement les semaines de rééducation, j'ai fait une dépression", confie le jeune homme, qui a aujourd'hui 15 ans.

"Nous voulons des sanctions. Depuis ce jour-là, la vie de notre fils a basculé", lance la mère, Nathalie Ternois. "La mienne aussi, je m'interdis de vivre depuis cet accident. Je comprends votre colère, je suis vraiment désolée", répond la professeure en pleurs.

Louison et ses parents à la sortie de l'audience. © Radio France - Léa Dubost

Le parquet a requis 2 000 € d’amende dont 1 500 avec sursis contre les deux prévenus. Le délibéré sera rendu le 16 décembre à 8 h 30.