Collégien mort poignardé à Reims : un an après les faits, un dernier hommage avant le début du procès

Ils étaient une cinquantaine à se réunir ce jeudi 2 juin à 12h30 rue Henri-Menu à Reims pour rendre un hommage à Eloi-an, un an après s'être fait poignarder par l'un de ses camarades. Parmi eux, ses parents, ses amis et certains de ses professeurs du collège privé Saint-Joseph.

La mère d'Eloi-an, Valérie, voulait que cet hommage ait lieu au même endroit et à la même heure : "Il y a un an, ici-même, mon fils était agressé violemment : un coup de poing puis un coup de couteau dans la tempe. Donc, aujourd'hui on voulait au même endroit rendre hommage à Eloi-an et faire que ce lieu ne soit plus chargé de violence mais chargé d'amour grâce à notre présence à tous."

Chacune des personnes présentes arborait un tee-shirt blanc "Eloi-an , nous t'aimons", ou un pin's "je suis Eloi-an". Au centre de ce rassemblement, des fleurs et des bougies étaient disposées sur des banderoles en hommage au garçon mort à 14 ans après douze semaines en réanimation.

A la fin de cet hommage, les parents d'Eloi-an, Valérie et Olivier, ont encouragé les amis de leur fils à faire confiance à la justice.

Un procès avant le 14 juillet

Après un an en détention provisoire, le présumé meurtrier d'Eloi-an attend le procès qui se déroulera "avant le 14 juillet" selon le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette.

L'auteur présumé comparaîtra devant un tribunal pour enfants et non devant la cour d'Assise. La raison, comme Eloi-an, il était mineur au moment des faits. Les deux adolescents étaient âgés de 14 ans.