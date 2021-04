Collégien poignardé à Bordeaux : le jeune touché à la cuisse présente une ITT de 60 jours

Le collégien blessé par un coup de couteau jeudi 1er avril dans le quartier Chantecrit à Bordeaux présente une Interruption Totale de Travail de 60 jours, avec des blessures profondes à la cuisse. Les deux adolescents suspectés ont été mis en examen samedi, et l'un d'eux est en détention provisoire.

L'adolescent poignardé jeudi midi dans le quartier Chantecrit à Bordeaux, devant son collège Edouard-Vaillant, présente une ITT de 60 jours, indique le parquet. Il est touché profondément à la cuisse droite.

Selon le parquet, l'auteur présumé dit avoir agi "pour venger son cousin", agressé par des jeunes la veille. Un deuxième suspect a ensuite été interpellé puis placé en garde à vue.

Les deux adolescents ont été mis en examen pour violences aggravées par trois circonstances : réunion, préméditation et avec arme.

Le premier, âgé de moins de 16 ans, a été placé sous contrôle judiciaire, le second, qui a plus de 16 ans, est en détention provisoire.