Collégienne blessée à Chambéry : "elle a été poussée dans le dos" affirme l'avocat de la mère

L'avocat de la mère de l'adolescente, blessée au visage après une chute dans son collège de Chambéry, a pris la parole ce mardi. Il affirme que l'adolescente a été "poussée" et qu'elle faisait l'objet de "harcèlement" depuis plusieurs semaines.

L'adolescente de 11 ans grièvement blessée au visage mercredi dernier, il y a une semaine, dans son collège, l'établissement privé catholique Notre Dame du Rocher, doit être auditionnée ce mercredi après-midi à Chambéry par les enquêteurs, a-t-on appris ce mardi de sources concordantes.

Les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux : la mère de l'adolescente affirme que sa fille a été victime d'une agression raciste, une thèse réfutée par le parquet de Chambéry. Le procureur de la République indique, sur la base de plusieurs témoignages, que la collégienne a chuté seule dans la cour, et qu'elle s'est blessée en tombant sur un banc.

L'avocat de la mère persiste et signe

"Elle n'est pas du tout tombée toute seule, d'ailleurs les blessures le démontrent", insiste Me Fabien Ndoumou, l'avocat de la mère, contacté par France Bleu Pays de Savoie. "Avant qu'on ne la pousse, il y a un garçon qui l'avait agrippée, qui l'avait tapée deux fois, elle l'avait griffé sur le doigt, et au moment où elle partait pour aller faire le signalement au responsable, c'est là que les autres camarades l'ont poussée sur le dos".

Selon Me Fabien Ndoumou, cette élève de sixième était harcelée par ses camarades depuis la rentrée. "Du harcèlement avec des insultes à caractère raciste, -sale pute, sale nègre, tu vas me salir-". Des faits qui avaient déjà été signalés, auprès de la direction du collège. La maman "a dit à la CPE qu'il y a avait eu des préalables, et que l'enfant avait toujours eu peur d'aller dénoncer ça auprès du responsable", affirme l'avocat.

L'enfant ne peut pas mentir

Pour Maître Ndoumou, la situation n'a fait qu'empirer au fil des semaines, jusqu'à arriver, à ces violences de la semaine dernière. La jeune Anna Chloé aurait dit à sa mère au réveil, à l'hôpital, après son opération, avoir été "poussée". "L'enfant ne peut pas mentir, elle sort de son réveil et elle déclare -On m'a poussée, on m'a poussée!-, vous croyez qu'un enfant de 11 ans peut mentir comme ça ?".

Cet avocat parisien demande à ce "que justice soit faite". "Il ne faut pas continuer à protéger ce genre d'agissement, la France est un pays des droits de l'homme, il y a l'égalité entre les citoyens, il ne faut pas qu'on laisse ce genre de choses durer, sinon ça va encourager d'autres faits similaires".

Pas d'images de la scène

Concernant les images des caméras de vidéosurveillance du collège -que la mère dit ne pas avoir pu visionner- le Rectorat précise que ces "caméras n'enregistrent rien et ne sont pas exploitées en temps réel", d'où l'impossibilité de voir les images.

Rappelons, par ailleurs, que la mère de la collégienne est, elle-même, visée par une plainte pour "incitation à la haine" de la part du principal du collège. Ce dernier, depuis la diffusion des images sur les réseaux sociaux, a en effet reçu des centaines de menaces de mort.