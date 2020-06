Collégienne brûlée à Annecy : une adolescente condamnée à trois ans de prison ferme

Après trois jours d'audience le tribunal pénal pour enfants d'Annecy (Haute-Savoie) a condamné ce mardi soir une adolescente de 18 ans à trois ans de prison ferme. En 2017 dans l'enceinte du collège Le Semnoz, la jeune fille avait aspergé de liquide inflammable et grièvement brûlé une élève.

Au terme de trois jours d'audience à huit-clos, le tribunal pénal pour enfants d'Annecy a condamné à trois ans de prison ferme une adolescente de 18 ans (cinq ans de prison dont deux avec sursis). Les juges ont reconnu la jeune fille coupable d'avoir en mai 2017 aspergé d'alcool à brûler une autre élève avant d'allumer le feu.

Le procureur de la République, Fouad Messaï, avait requis cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis probatoire, estimant que le harcèlement qui aurait pu expliquer le geste de la prévenue n'était pas caractérisé, même si les deux jeunes filles se connaissaient et entretenaient des relations conflictuelles. Compte tenu de la peine effectuée en détention provisoire, la jeune fille devra retourner en prison un an et demi puis l'année supplémentaire sera aménageable.

Une victime de 14 ans grièvement brûlée

Les faits remontent au 24 mai 2017 dans la cour de récréation du collège du Semnoz à Annecy-Seynod. Âgée de 15 ans à l’époque des faits, l’agresseuse avait aspergé d’alcool à brûler une autre élève et allumé le feu. La victime, une jeune fille de 14 ans, a été grièvement brûlée au visage et au dos.

Le jugement ne sera jamais adapté à sa douleur-Me Bizien, avocat de la victime

"Personne ne se réjouit de ce jugement ; il ne sera jamais adapté à la douleur de cette jeune fille que vous voyez là" a déclaré l'avocat de la victime, Maître Bizien. "Ma jeune cliente ne réclamait pas vengeance. Elle voulait des explications, elle ne les a pas eues".

Durant sa plaidoirie, l'avocat de la défense, Archibald Celeyron a insisté sur le contexte "d'un différend entre les adolescentes, une situation de harcèlement".

C'est dans l'enceinte du collège que les faits sont survenus en mai 2017 © Maxppp - Maxppp