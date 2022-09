On en sait plus sur le déroulé de l'accident qui a tué une jeune fille de 12 ans, percutée par un car scolaire lundi 12 septembre à Lamothe-Monravel, au Sud de la Dordogne. La fillette est tombée sous le véhicule lors d'une manœuvre.

Collégienne fauchée par un car en Dordogne : on en sait plus sur les circonstances de l'accident

Les investigations se poursuivent après la mort d'une collégienne de 12 ans, percutée par un car scolaire lundi 12 septembre dans le village de Lamothe-Montravel, dans le Sud de la Dordogne. L'accident, qui a provoqué une vive émotion dans tout le département, s'est déroulé à l'heure de la sortie de l'école, devant des dizaines d'enfants et de parents. D'après les auditions des témoins et l'exploitation des images de vidéosurveillance, la fillette est tombée sous les roues du car, quand le chauffeur a manœuvré pour sortir de l'arrêt de bus, explique la procureure de la République de Bergerac, Sylvie Martins-Guedes dans un communiqué ce jeudi.

Concomitance entre la chute de la victime et la manœuvre du chauffeur

D'après la vidéo, il n'y a pas eu de "manœuvre inhabituelle" du chauffeur, détaille la procureure auprès de France Bleu Périgord. La collégienne est d'abord descendue du car. Elle s'est éloignée du véhicule avant de revenir sur ses pas, pour une raison encore inconnue. Au moment de l'accident, la jeune fille était positionnée juste à côté de la roue avant droite du véhicule, près de la porte. La fillette est tombée sous les roues du car quand le chauffeur a manœuvré, pour sortir de son emplacement.

"Il y a une concomitance entre la chute de la jeune fille et la manœuvre", précise Sylvie Martins-Guedes. La manœuvre a entrainé la chute de la victime mais on ne sais pas encore par quel mécanisme : est-ce que la jeune fille a perdu l'équilibre quand le bus a démarré ? Un vêtement s'est-il coincé dans la roue ? La suite des investigations doit le déterminer. Les enquêteurs vont décortiquer la vidéo et recouper les témoignages. A ce stade, les parents et la grande sœur de la victime, qui se trouvaient à proximité, n'ont pas été interrogés.

Une mise en situation organisée dans le cadre de l'enquête

Une mise en situation devrait également avoir lieu dans le cadre de l'enquête, en présence du chauffeur et de témoins. L'objectif est de comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Cela pourra notamment déterminer si la victime se trouvait dans un angle mort.

D'après l'examen du corps, la jeune fille est décédée des suites du choc avec le car. Elle souffrait de plusieurs traumatismes. La collégienne s'est retrouvée sous le véhicule, entre deux roues. Elle est restée bloquée jusqu'à ce que le chauffeur s'arrête, plusieurs mètres plus loin, précise la procureure de la République de Bergerac.

Le chauffeur, âgé d'une soixantaine d'année, effectuait ce trajet depuis trois ans. Il est inconnu de la justice. Il n'avait ni bu ni pris de la drogue avant de conduire. Interrogé par les enquêteurs, l'homme affirme qu'il n'a pas vu la fillette. Il est incapable d'expliquer ce qu'il s'est passé. L'enquête pour homicide involontaire, menée par la Brigade motorisée de Bergerac, se poursuit pour définir les conditions exactes de l'accident.