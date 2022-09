Collégienne fauchée par un car en Dordogne : "les enfants ont vu, ça a été traumatisant" témoigne un papa

Ils étaient une quarantaine devant la gare de Lamothe-Montravel lorsque l'accident s'est produit ce lundi vers 17h30. Abdelghafour était venu chercher son fils, "lui aussi était dans le car à ce moment là, ça a été très rapide. Quand tous les enfants sont descendus, la fille a été renversée et elle est passée sous le bus. On a essayé de l'arrêter, moi et une autre personne [...] les enfants ont vu cette scène, ça a été traumatisant pour eux". Cet habitant de Lamothe-Montravel est lui aussi très touché. "C'est vraiment traumatisant pour nous, quand on voit ça, on pense aussi à nos enfants et je n'ose pas imaginer pas la peine de ses parents, c'est effroyable".

Son fils est dans le même collège que la victime, en 5e aussi. Abdelghafour en a discuté un peu avec lui mais il "est sous le choc". Le réveil ce mardi a été difficile "je lui ai proposé de rester à la maison mais il m'a dit qu'il voulait aller au collège pour en parler donc je l'ai emmené".

Au collège de Vélines tout comme à l'école de Lamothe-Montravel, deux cellules psychologiques ont été mises en place par l'Education nationale avec des psychologues, des infirmiers et des assistantes sociales pour accueillir les enfants et pour leur permettre de commencer à soigner les traumatismes.