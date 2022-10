Collégienne fauchée par un car en Dordogne : un juge d'instruction est nommé pour diriger l'enquête

Un mois environ après la mort d'une petite-fille à Lamothe-Montravel renversée par un car scolaire, une information judiciaire est ouverte pour "homicide involontaire", cela veut donc dire qu'un juge d'instruction est nommé pour diriger l'enquête pour poursuivre les investigations. Cette décision a été prise par le parquet de Bergerac au vu de la gravité des faits et pour permettre de comprendre le déroulé exacte de l'accident. On ne sait pas encore si une reconstitution va être ordonnée, la décision revient au juge d'instruction.

Le 12 septembre dernier, une collégienne de 12 ans a été renversée par un car scolaire à Lamothe-Montravel dans le sud de la Dordogne. L'accident s'est produit à l'heure de la sortie de l'école devant des dizaines d'enfants et des parents. D'après les auditions des témoins et l'exploitation des images de vidéosurveillance, la fillette est d'abord descendue du car et s'est éloignée avant de revenir sur ses pas pour une raison encore inconnue. Elle est tombée sous les roues au moment d'une manœuvre du chauffeur pour sortir du parking a expliqué la procureur de la République de Bergerac, Sylvie Martins-Guedes.

Le chauffeur a été contrôlé suite à l'accident et ses analyses sont négatives. Il n'avait ni bu ni pris de la drogue avant de conduire. Ce chauffeur expérimenté effectuait ce trajet depuis trois ans. Le chauffeur a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu la fillette et il n'explique pas comment l'accident a pu se produire. Son casier judiciaire est vierge.