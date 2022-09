Collégienne fauchée par un car en Dordogne : "Les enseignants sont en état de sidération"

L'enquête est toujours en cours pour déterminer ce qui s'est passé ce lundi 12 septembre à Lamothe-Montravel. Une fille de 12 ans a été écrasée par le car qui la ramenait de l'école. Et le drame s'est déroulé devant les yeux de ses camarades, des parents, de 40 personnes en tout. Mais on pose la question ce matin : comment accompagner les enfants de la commune et ceux du collège de Vélines ? Nathalie Malabre, la directrice d'académie de la Dordogne répond sur France Bleu Périgord.

Il s'agit de mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. De donner des faits et de couper court à toute rumeur, à toute désinformation- Nathalie Malabre

Réécoutez l'interview de Nathalie Malabre, la directrice d'académie de la Dordogne sur France Bleu Périgord :