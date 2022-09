Collégienne fauchée par un car en Dordogne : "on est tous catastrophé" dit l'élu chargé des transports

C'est le choc en Dordogne au lendemain de la mort d'une petite fille de 12 ans écrasée par un car scolaire. L'accident s'est produit vers 17h30 à la gare de Lamothe-Montravel. Une enquête menée par les gendarmes est en cours pour "homicide volontaire". Le vice-président en charge des transports scolaires dans la région Nouvelle-Aquitaine, Renaud Lagrave se dit "catastrophé, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai une pensée pour ses parents [...]. On est tous abasourdie de ce qui s'est passé". Christophe Cathus, le conseiller régional s'est rendu sur place.

Renaud Lagrave explique que la région est en contact avec la gendarmerie et avec le responsable de l'entreprise et de l'équipe locale "pour déterminer ce qui s'est passé". L'élu rappelle que "la sécurité des enfants est une préoccupation permanente". Des formations sécurités sont organisées pour les chauffeurs et pour les passagers.