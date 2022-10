Collégienne tuée à Paris : ce que l'on sait du meurtre de Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle

L'émotion est toujours vive à Paris deux jours après la mort d'une jeune collégienne dans le 19e arrondissement de la capitale . Lola, 12 ans, a été retrouvée morte recroquevillée dans une malle, dans la cour de sa résidence. Deux suspects sont présentés à un juge d'instruction ce lundi alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie. Que sait-on des faits ? Qui sont les suspects ? France Bleu fait le point.

La collégienne retrouvée dans une malle en plastique

L'adolescente a été découverte vendredi soir dans une boîte en plastique opaque, dans la cour intérieure de l'immeuble où elle résidait. Les parents de l'adolescente inquiets de ne pas la voir rentrer du collège vendredi après-midi, avaient alerté la police de la disparition de leur fille, ainsi que de la présence de cette jeune femme inconnue dans la résidence dont ils sont les gardiens, située dans l'Est parisien. Ils avaient également posté un message sur Facebook avec la photo de leur fille et une autre de la mystérieuse femme.

C'est finalement un sans-abri âgé de 42 ans qui a découvert la malle renfermant le corps de l'adolescente. Le corps de la collégienne était dissimulé par des tissus, ligoté et recroquevillé. Deux valises cabine étaient posées à côté de la malle.

Deux suspects présentés à un juge d'instruction

Deux personnes, une femme et un homme sont présentés à un juge d'instruction ce lundi en vue d'une mise en examen. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects.

La femme, âgée de 24 ans et considérée comme la principale suspecte, a été interpellée à l'aube samedi à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). C'est elle qui a été aperçue sur les images des caméras de surveillance de l'immeuble avec l'adolescente, quelques minutes après sa sortie du collège et avant sa disparition. Une source proche de l'enquête s'interroge sur de possibles troubles psychiatriques chez la principale suspecte, indique franceinfo. Un témoin a également signalé la présence de cette femme. Elle aurait sollicité son aide contre rémunération pour déplacer une malle volumineuse, selon plusieurs médias. Agé de 43 ans, l'homme qui sera également présenté à un juge d'instruction dans la journée est soupçonné d'avoir hébergé la suspecte et conduit un véhicule dans lequel elle se trouvait.

La principale suspecte repérée sur les images de vidéosurveillance par les parents de la jeune Lola

Au total, six personnes avaient été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par la Brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Quatre d'entre elles ont été libérées sans poursuite à ce stade, dont la sœur de la principale suspecte.

Une information judiciaire ouverte, la piste du crime gratuit privilégiée

Une information judiciaire a été ouverte ce lundi pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. La piste d'un crime gratuit est étudiée par la brigade criminelle, selon les informations de franceinfo.

Toujours selon les informations de franceinfo, le corps de la collégienne présentait plusieurs plaies à la gorge. L'autopsie réalisée samedi a permis de déterminer que Lola était morte par asphyxie, selon le parquet de Paris.

Vive émotion dans le quartier, une cellule psychologique dans le collège de la victime

Durant le week-end, de nombreux habitants ont témoigné de leur tristesse et de leur effroi en déposant des fleurs sur la grille de la résidence de la famille de la victime et un muret conduisant au bâtiment.

Deux jours après le meurtre d'une adolescente de 12 ans, des dizaines de personnes sont venus déposer des bouquets de fleurs © Maxppp - Fred Dugit

Le rectorat a annoncé la mise en place de cellules de soutien psychologique pour les élèves et pour les personnels du collège où était scolarisée Lola et des écoles du secteur. Ce lundi matin, le maire du 19e arrondissement, François Dagnaud, a tenu à se rendre avec son équipe au collège Georges-Brassens où était scolarisée Lola. "C'est une épreuve terrible que traverse ce collège, cette communauté scolaire et tout un quartier", a-t-il dit_. "Aujourd'hui c'est le temps du deuil, de l'enquête qui avance semble-t-il rapidement_", a-t-il ajouté. Une cellule psychologique sera également proposée aux habitants du quartier "car l'émotion est à son comble", a annoncé le maire.

La maire de Paris Anne Hidalgo s'est rendue au collège pour rencontrer la communauté éducative, a indiqué la mairie. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a, lui participé à une minute de silence dans la salle des professeurs de l'établissement, puis dans la classe de 5e de Lola, selon le ministère.

Une marche blanche est prévue mercredi à 15h devant la mairie du XIXe.