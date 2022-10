Collégienne tuée à Paris : ouverture d'une information judiciaire sur le meutre et des soupçons de viol

Deux jours après la mort de Lola, une collégienne de 12 ans dans le 19e arrondissement de Paris, le parquet de Paris indique qu'une information judiciaire a été ouverte ce lundi. Elle concerne le meurtre de l'adolescente, mais aussi des soupçons de viol avec actes de torture et de barbarie et le recel de cadavre.

Deux des quatre personnes placées en garde à vue dans cette affaire doivent être présentées à un juge d'instruction ce lundi en vue d'une éventuelle mise en examen, ajoute le parquet, qui a demandé leur placement en détention provisoire. Il ne précise pas encore qui sont ces deux suspects, mais Me Alexandre Silva, l'avocate de la principale suspecte, confirme que sa cliente est déférée ce lundi matin. Selon les informations de franceinfo, la deuxième personne déférée est un homme.

La principale suspecte filmée par des caméras de vidéosurveillance

La principale suspecte, une jeune femme de 24 ans, a été interpellée à Bois-Colombe (Hauts-de-Seine) samedi avec sa sœur de 21 ans. Elle a été filmée par des caméras de vidéosurveillance vendredi avec l'adolescente, quelques minutes après sa sortie du collège et avant sa disparition. Elle a aussi été vue par des riverains, plus tard dans l'après-midi, en train de pousser une grande malle en plastique.

Une malle finalement déposée dans la soirée devant la résidence où vivait Lola et ses parents, gardiens d'immeuble, et dans laquelle un homme sans domicile fixe a découvert, vers 23h, le corps de l'enfant, ligoté et recroquevillée. Selon les informations de franceinfo, il présentait plusieurs plaies à la gorge. L'autopsie réalisée samedi a permis de déterminer que Lola était morte par asphyxie, avait alors indiqué le parquet de Paris. Les deux autres personnes interpellées samedi et placées en garde à vue sont des hommes de 42 ans, sans lien de parenté.

La piste d'un crime gratuit est étudiée par la brigade criminelle, selon les informations de franceinfo. Une source proche de l'enquête s'interroge sur de possibles troubles psychiatriques chez la principale suspecte.