Collioure : le tribunal prononce la relaxe de Michel Moly dans l'affaire des marchés publics

Relaxe générale. L'ancien maire de Collioure comme les trois autres salariés de la commune ont été mis hors de cause par le tribunal correctionnel de Perpignan. Ils étaient poursuivis dans une affaire de délit de favoritisme et détournement de fonds publics. Michel Moly se dit soulagé.

La voix s'enraye un peu sous le coup de l'émotion. Surtout au moment d'évoquer la promesse faite à son père lorsqu'il est entré en politique, en 1977 :

"Mon père m'a dit : 'les Moly on n'est jamais allé au tribunal. Tu t'occupes du bien public et pas d'autre chose, tu ne dois pas aller au tribunal' et c'est ce que j'ai toujours fait! Donc c'est pour ça que j'ai été très malheureux".

Relaxe générale

L'ancien maire socialiste de Collioure (1989-2014) était poursuivi pour des soupçons de "délits de favoritisme" et "détournement de fonds publics" portant sur différents marchés publics avec une société de communication entre 2011 et 2014. Après le procès qui a eu lieu en octobre dernier, le tribunal correctionnel de Perpignan a prononcé ce mardi 30 novembre une relaxe générale (comme d'ailleurs pour les trois autres prévenus dans ce dossier). Le mois dernier, le procureur avait requis de la prison avec sursis dénonçant un "manque de rigueur" dans la gestion des comptes de la ville. Les avocats de l'ancien édile avaient insisté dans leur plaidoirie sur l'aspect "incomplet" du dossier et une "accusation erronée" portée par la Cour des comptes.

"Tout était à charge"

Depuis sa démission en 2014, alors qu'il devait siéger dans l'opposition, Michel Moly s'est peu exprimé. Il s'en explique aujourd'hui :

_"Je me battais pour trouver des arguments et je n'avais pas envie d'étaler tout sur la voie publique. J'ai passé sept ans difficiles où inlassablement on a dénigré mon travail d'élu et mon intégrité. Quand on s'est consacré à l'intérêt général pendant 44 ans, moi je l'ai vécu comme un engrenage dans une machine à laver dont on ne peut sortir. On ne cherchait que des choses à charge, c'est atroce à vivre. _A un moment je me suis même demandé si les gens accepteraient de se promener avec moi dans Collioure. Vous savez dans un village c'est vite fait hein [les articles et les reportages à la une] où je suis comme un criminel après il faut le supporter. Alors que le tribunal reconnaisse mon honnêteté, c'est un soulagement. Cette décision [de justice] me réconforte".

_Comment qualifie-t-il le rapport de la cour des comptes, le renvoi devant un tribunal ? Michel Moly réplique : "je pense que ça a été une mauvaise interprétation et d'autres l'ont interprété dans un but politique_. Mais la vérité est sortie."