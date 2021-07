Une collision entre deux voitures a fait une blessée grave et deux blessés légers, ce lundi à Bellegarde-en-Forez.

Collision à Bellegarde-en-Forez (Loire) : une trentenaire et deux gendarmes blessés dans l'accident

L'accident s'est produit peu avant 14 heures, sur l'avenue des Farges, à Bellegarde-en-Forez, dans la Loire. Deux voitures se sont percutées. La première était conduite par une femme de 31 ans qui a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital nord de Saint-Etienne, par hélicoptère. Les deux gendarmes qui circulaient dans le second véhicule sont plus légèrement blessés. Ils ont été emmenés à l'hôpital de Montbrison.