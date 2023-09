Collision à Frontenay-Rohan-Rohan : une femme en urgence absolue et dix blessés légers

Un accident est survenu peu avant 16h ce samedi sur la départementale 248. Un fourgon "mini-bus" roule avec cinq occupants à bord. Il s'agit d'un groupe de musiciens de la région lyonnaise qui se rend à La Rochelle pour donner un concert.

La conductrice de 27 ans se déporte soudain sur la voie de gauche, sans doute suite à un endormissement. Elle vient percuter deux voitures. Dans l'une se trouve un couple qui n'est que blessé léger. Mais dans le second véhicule, il y a une famille de Charente-Maritime, avec deux enfants de 8 et 11 ans.

Cette fois, le bilan est plus lourd. La passagère avant, à priori la maman, est sérieusement touchée. Elle doit être désincarcérée. Elle est transportée par hélicoptère en urgence absolue à Poitiers. Les dix autres personnes impliquées ont été prises en charge à Niort et Poitiers. Trente-sept pompiers et quinze gendarmes sont intervenus lors des opérations de secours.

Après 3h de coupure, la départementale a été rouverte au trafic en début de soirée.