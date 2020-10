Collision aérienne en Touraine : des Poitevins parmi les victimes

Les victimes de la collisions aérienne survenue hier en Touraine sont vraisemblablement poitevines : l'ULM et le petit avion de tourisme qui se sont percutés au dessus de Loches avaient décollé de Poitiers et Châtellerault. Le drame a fait quatre morts. Une enquête est ouverte.

Collision aérienne au dessus de Loches : Enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports de Roissy et de Brest, ainsi qu'au groupement de gendarmerie d'Indre et Loire

Dans la Vienne, deux aéroclubs sont en deuil ce dimanche matin après la collision survenue hier en Touraine : un ULM et un petit avion de tourisme se sont percutés en plein ciel ce samedi après-midi au sud de Loches, en Indre-et-Loire. Les deux appareils avaient décollé de Poitiers et de Châtellerault, et même si l'identification des victimes est encore en cours, il y a des Poitevins parmi elles, c'est certain. Le drame a fait quatre morts.

Un avion piloté par le président de l'ASPTT aéroclub de Poitiers

On sait par exemple que le petit avion de tourisme de type DR400 était piloté par le président de l'ASPTT aéroclub de Poitiers, et qu'il transportait deux passagères, vraisemblablement originaires de la Vienne elles-aussi. L'ULM pour sa part appartiendrait, lui, club de Châtellerault. A l'heure de l'accident, vers 17 heures, les deux appareils étaient vraisemblablement sur le retour après avoir survolé les Châteaux de la Loire. Le ciel était dégagé et le temps au beau fixe. Ce qui a pu jouer dans le scénario de la tragédie, car :

"Dans ce sens, les pilotes devaient tous les deux avoir le soleil en face", explique un membre de l'ASPTT Aéroclub de Poitiers.

A cet endroit, explique-t-il également, on est en limite de zone au niveau du contrôle aérien, entre Paris et Poitiers, et il arrive fréquemment que le contact soit interrompu pendant quelques minutes dans ce secteur le temps du changement de zone.

Grâce à l'immatriculation fournie par les gendarmes, l'aéroclub pictave a pu identifier avec certitude son appareil comme étant l'un des siens.

Une cinquième victime recherchée

A ce stade, aucune certitude sur les raisons qui ont entraîné cette collision en plein ciel. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports de Roissy et de Brest, ainsi qu'au groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire. Le drame a fait quatre morts et les secours recherchaient toujours une cinquième victime ce dimanche.

" Une cinquième personne qui aurait pu être éjectée de l'avion pendant le crash", selon le procureur de la République de Tours.

Dans les deux aéroclubs de la Vienne, l'émotion est vive ce dimanche matin. L'ASPTT de Poitiers prévoit d'ailleurs de réunir son bureau ce matin.