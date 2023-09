Collision avec la police à Elancourt : Sefa, l'adolescent de 16 ans est mort

Un jeune homme de 16 ans est mort après une collision entre sa motocross et une voiture de police, le soir du mardi 6 septembre, dans le quartier des Nouveaux-Horizons, à Elancourt

L'adolescent de 16 ans, en état de mort cérébrale après une collision avec un véhicule de police mercredi 6 septembre à Elancourt (Yvelines), est mort en Turquie a annoncé ce mardi sur Instagram l'avocat de la famille Yassine Bouzrou, confirmant une information de Libération.

Sefa avait été rapatrié en Turquie, son pays d'origine, dimanche. Ce mardi matin, le parquet de Versailles annonçait avoir ouvert une information judiciaire pour "blessures involontaires contre X".

La moto que conduisait l'adolescent a percuté une voiture de police mercredi aux alentours de 18h40. Son deux-roues était suivi à distance par un autre véhicule policier. Une vidéo exploitée par l'IGPN montre que la voiture de police percutée arrivait lentement à l'intersection où a eu lieu la collision, avait appris franceinfo vendredi dernier auprès d'une source proche de l'enquête.

Cette même source précisait que selon la vidéo, l'adolescent était alors sans casque et qu'il regardait derrière lui sans ralentir. La garde à vue des deux policiers impliqués dans la collision avait été levée jeudi sans poursuite à ce stade.

L'avocat de la famille du jeune garçon, Me Yassine Bouzrou, avait annoncé jeudi dernier avoir déposé plainte pour tentative d'homicide volontaire et demandé le dépaysement du dossier, accusant le parquet de Versailles de "mensonges" et d'être incapable de "traiter cette affaire de manière objective".