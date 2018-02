Elle a toujours dit que la barrière du passage à niveau était "levée",lors de la collision entre son car scolaire et un train régional qui avait fait six morts en décembre, à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Devant les deux juges d'instruction en charge de l'enquête, la conductrice du car a maintenu sa version, ce mercredi, lors de son audition à Théza, près de Perpignan, dans le centre de convalescence où elle se trouve.

Il peut y avoir une hypothèse où personne ne ment" - Me Codognès

Son avocat, Me Jean Codognès, explique que sa cliente a indiqué, lors de cette audition "que la barrière était levée et que le feu ne fonctionnait pas. Elle le dit depuis le début". Sur le fait que sa version se heurte à des témoignages contradictoires, il poursuit : "il peut y avoir une hypothèse où personne ne ment, a -t-il poursuivi. Tout ça se passe en trente secondes. Il est donc possible qu’effectivement, à des moments différents, le dysfonctionnement ait pu provoquer ce va et vient."

Des "équations mathématiques" pour résoudre l'affaire

Une autre reconstitution pourrait se tenir, même si rien n'est annoncé officiellement, et pour Me Codognès, "ça sera extrêmement important. C’est un dossier qui, au fond, va se résoudre par des équations mathématiques. A quelle distance le train a-t-il freiné ? On sait qu’il parcourt 20 mètres à la seconde, donc selon la distance de freinage, on saura quand le conducteur de la locomotive a perçu un danger."

Les visages des enfants la hantent"

Pour la conductrice, dit encore Me Codognès, "c'est une épreuve de se souvenir du drame, des enfants. Les visages des enfants la hantent. Je ne sais pas si humainement on peut se reconstruire après une telle situation." Il raconte aussi avoir reçu, depuis le début de l'affaire, "200 lettres de Français" qui racontent "des dysfonctionnements de passages à niveau". Les juges, quant à eux, n'ont fait aucun commentaire.