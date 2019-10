L'accident s'est produit ce jeudi, en fin d'après-midi à hauteur de Montbrison (Loire). La collision entre une voiture et un train express régional (TER) a fait deux blessés.

Montbrison : collision entre un TER et une voiture sur un passage à niveau, deux blessés

Montbrison, France

Une voiture et un train express régional se sont percutés en fin d'après-midi, ce jeudi, sur un passage à niveau, à hauteur de Montbrison (Loire). Le véhicule automobile a été percuté par l'arrière ; les deux passagers ne sont que légèrement blessés.

La conductrice de la voiture, âgée de 82 ans et son passager de 12 ans ont été pris en charge par les sapeurs pompiers. Tous deux ont été transportés au centre hospitalier nord de saint-Etienne : la conductrice, par la route et le jeune homme via l'hélicoptère du SAMU 42 mais ses jours ne sont pas en danger, selon les secours.

La circulation SNCF a été coupée suite à cet accident. La reprise du trafic n'est pas encore annoncée.