Collision entre deux poids lourds sur la nationale 149 à Amailloux

Un poids lourd a percuté un autre camion ce lundi 17 janvier à la mi-journée à Amailloux, sur la RN 149, la route qui relie Parthenay et Bressuire.

Une collision entre deux poids lourds est survenue un peu avant 13h sur la nationale 149 à Amailloux, entre Parthenay et Bressuire. D'après les premiers éléments, une voiture voulait tourner à gauche, le poids-lourd arrivant derrière s'arrête mais il est percuté par l'arrière par un second camion. Un des deux chauffeurs était piégé dans sa cabine d'après les secours. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés et transportés au CHNDS. Circulation perturbée sur la nationale 149. Des déviations ont été mises en place.