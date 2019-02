Collision entre un bus et un tram à Reims : 6 mois de prison avec sursis pour le chauffeur de bus

Le tribunal correctionnel de Reims a condamné ce lundi 4 février un chauffeur de bus à 6 mois de prison avec sursis et une suspension de permis de 8 mois. Lors de l'accident entre son bus et un tram en avril 2017, il est accusé d'avoir grillé un feu rouge.

Reims, France

Le tribunal correctionnel de Reims est allé ce lundi 4 février au delà des réquisitions du procureur de la République en condamnant ce chauffeur de bus à 6 mois de prison avec sursis et une suspension de permis de conduire pendant 8 mois. L'homme âgé de 50 ans est condamné pour "blessures involontaires" après le spectaculaire accident de la circulation entre son bus et le tram à Reims le 20 avril 2017.

Le chauffeur de bus a décidé de faire appel du jugement

La collision s'est produite au niveau du carrefour du Pont de Laon : le chauffeur du bus de Citura est accusé d'avoir brûlé un feu rouge en s'engageant sur l'Avenue, avant d'être percuté par le tram qui n'a pas eu le temps de freiner. C'est le plus grave accident depuis la mise en service du tram à Reims en 2011 avec 17 personnes blessées dont 2 gravement. A l'audience le 7 janvier dernier, le chauffeur de bus a nié être passé au feu rouge, malgré le rapport technique de l'enquête qui n'a conclu à aucune défaillance technique.

Il n'en démord pas, le feu de signalisation était vert ce 20 avril 2017, puisque le chauffeur de bus a annoncé dès ce lundi par la voie de son avocat qu'il va faire appel de la décision.

Des victimes en attente d'indemnisations

Au total, ce sont six personnes qui se sont portées parties civiles dans cette affaire, dont le chauffeur du tramway choqué, qui n'a jamais pu reprendre le travail depuis l'accident et qui a perdu son habilitation à conduire. Deux femmes ont également gardé des séquelles de leurs fractures. Le chauffeur de bus est condamné à lui verser 5.000 euros. Et une audience pour décider des indemnisations pour les victimes aura lieu le 4 juillet prochain.