Collision entre un car et un poids lourds à Bavincourt : le routier était sous l'emprise de l'héroïne.

Le 14 novembre 2016, une collision entre un car scolaire et un poids lourd faisait un mort et un blessé grave à Bavincourt, près d'Arras. On apprend ce mardi que le chauffeur routier était alors sous l'emprise de l'héroïne. Il sera jugé prochainement pour homicide involontaire aggravé.

Plus de quatre mois après la collision mortelle entre un car scolaire et un poids lourd à Bavincourt dans le Pas-de-Calais, les analyses sanguines ont révélé que le chauffeur routier était sous l'emprise de l'héroïne au moment de l'accident. C'est ce que précise mardi un communiqué du procureur d'Arras.

Le chauffeur routier a été placé lundi en garde à vue. Il devait être jugé ce mardi après-midi en comparution immédiate pour "homicide involontaire aggravé". Finalement, son son procès a été reporté.

Le 14 novembre dernier, un poids lourd chargé de betteraves était entré en collision frontale avec un car de ramassage scolaire qui transportait 12 collégiens à hauteur de Bavincourt, à quelques kilomètres d'Arras.

La conductrice tuée, un collégien amputé des pieds

La conductrice du bus, âgée de 47 ans, a été tuée sur le coup. Deux enfants de 13 ans ont été grièvement. L'un d'entre eux a du être amputé des pieds. Le chauffeur routier de 35 ans avait été hospitalisé dans un état grave après avoir été éjecté de sa cabine.

La piste de la fatigue avait été envisagé par les enquêteurs. Le chauffeur du semi-remorque, âgé de 35 ans, hospitalisé dans un état grave, avait commencé son service à 5 heures ce matin là. Il ne travaillait pas la veille du drame.

Pas de problème mécanique

Les enquêteurs avaient rapidement écarté les autres hypothèses, les véhicules étant en bon état. Le semi-remorque avait été mis en circulation au mois de juillet 2016, quelques mois seulement avant la terrible collision