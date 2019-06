Collision entre un chalutier breton et un navire de commerce

Peu après minuit, les secours ont été alertés d'une collision au large de Roscoff entre un navire de commerce et le chalutier "Talariante". Il n'y a heureusement aucun blessé.

C'est à 00h25 que le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Corsen est alerté par le chalutier « Melizenn ». Le "Lake supérior" vient de rentrer en collision avec le chalutier « Talariante » à 50 nautiques au Nord de Roscoff.

Heureusement il n'y a aucun blessé.

Grosse frayeur tout de même pour les six membres d'équipage du chalutier de Talariante de l'armement Porcher. Le navire et ses 25 mètres ne pèsent pas bien lourd face aux 182 mètres du navire de commerce libérien « Lake supérior ». Celui-ci venait d'Anvers et se dirigeait vers la Guinée Konakry, avec, à son bord 2400 véhicules.

Désormais en route vers Saint Malo et Camaret

Selon le communiqué de la Préfecture matirime " le chalutier « Talariante » restant manœuvrant, il fait route actuellement vers le port de Saint-Malo, escorté par le chalutier « Taranis » et le canot tous temps SNS 090 « Zant Ivy » de la station SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Loguivy-de-la-mer. Le convoi est prévu d’arriver en début d’après-midi au port de Saint-Malo.

Le navire de commerce « Lake supérior » se dirige actuellement vers une zone de mouillage à proximité du Port de Camaret (29). Il devrait l’atteindre vers midi."