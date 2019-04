Collision entre un minibus et une voiture dans l'Orne : 10 blessés dont 4 graves

Saint-Nicolas-des-Bois, France

L'accident s'est produit en début de soirée vendredi 26 avril, vers 18h40. L'équipe U15 du club de football de Condé-sur-Sarthe est en route pour un match de coupe de l'Orne à Argentan. A hauteur de Saint-Nicolas-des-Bois, près d'Alençon, le conducteur du minibus veut éviter un obstacle sur la chaussée mais une voiture arrive en face.

10 blessés transportés à Alençon

Quatre personnes sont gravement blessées dans cette collision, un homme de 53 ans, un homme de 68 ans, une petite fille d'un an et un adolescent de 14 ans. Leurs vies ne sont pas en danger. 6 autres victimes sont plus légèrement touchées, 5 adolescents de 14 ans et un homme de 25 ans. Toutes ont été transportés à l'hôpital d'Alençon. Une cellule psychologique a été ouverte pour les jeunes footballeurs témoins de l'accident.