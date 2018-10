Une collision entre un poids lourd et TER a fait un blessé grave ce jeudi en début de soirée à Laneuveville-devant-Nancy. La circulation des trains est interrompue entre Nancy et les Vosges selon la SNCF.

Laneuveville-devant-Nancy, France

Violent accident ce jeudi en début de soirée à Laneuveville-devant-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Un poids lourd de 38 tonnes, immatriculé en Autriche, visiblement trop avancé à un passage à niveau, a été percuté par un train TER vers 18h30. L'avant de la cabine a été touché par le train. Le conducteur, un ressortissant roumain, a été pris en charge par les secours. Il est grièvement blessé mais son pronostic vital ne serait pas engagé. Il a été évacué vers l'hôpital central de Nancy.

Pas de blessé à bord du train

On ne déplore aucun blessé à bord du train selon les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (Sdis 54). Les 208 passagers ont été évacués par autocar vers Lunéville. La circulation des train a été complètement interrompue entre Nancy et les Vosges à cause de cet accident. Certains trains ont été supprimés ou remplacés par des cars. Le retour à la normale devrait avoir lieu ce vendredi matin. La route D112 est coupée entre Ville-en-Vermois et Laneuveville-devant-Nancy.