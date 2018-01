Un automobiliste a été tué dans une collision avec un TER sur un passage à niveau de Donges (Loire-Atlantique) lundi après-midi. Les 66 passagers et le conducteur du train sont indemnes.

Donges, France

Une collision entre un TER et une voiture s'est produite sur un passage à niveau de Donges en Loire-Atlantique lundi après-midi peu après 15 heures au lieu-dit la Morançais. L'automobiliste a été tué, son véhicule a été pulvérisé dans le choc. Les 66 passagers du train et le conducteur sont indemnes. Le TER venait de Saint-Nazaire et se rendait à Nantes.

Le trafic ferroviaire entre Saint-Nazaire et Savenay est paralysé jusqu'à lundi soir 19h30 selon la SNCF, la caténaire a été abîmée et ne permet plus l'alimentation électrique. La SNCF a mis en place des cars de substitution pour acheminer les voyageurs.