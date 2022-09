Un accident de la route s'est produit ce mardi matin à Sainte-Gemmes-le-Robert, près d'Evron. Un car scolaire et une voiture sont entrés en collision. D'après le premier bilan du SDIS de la Mayenne, il y a six blessés dont un dans un état grave.

Collision entre une voiture et un bus scolaire en Mayenne : six blessés dont un grave

Une collision ce mardi matin entre une voiture et un car scolaire dans les Coëvrons, sur la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert au lieu-dit Crun. Une voiture et un car scolaire, transportant 43 enfants, se sont percutés pour des raisons encore indéterminées. Selon le premier bilan des pompiers de la Mayenne, il y a six blessés dont un grave. Tous les enfants et le chauffeur du bus ont été mis en sécurité.

Les blessés légers, trois garçons et deux filles, âgés de 10 à 14 ans, étaient dans le car. Le conducteur de la voiture, lui, a été plus gravement touché. Cet homme de 45 ans a été héliporté à Angers.

Les collégiens indemnes, eux, vont regagner leurs établissements scolaires indique le SDIS de la Mayenne. Des cellules psychologiques sont mises en place au sein des collèges Paul Langevin et Raoul Vadepied à Evron.

