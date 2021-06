Collision entre une voiture et un car scolaire en Ardèche : une blessée grave, six adolescents "choqués"

Une femme de 43 ans a été désincarcérée et prise en charge par les pompiers en état d'urgence absolue et six adolescents "choqués" : c'est le bilan d'un accident qui s'est produit ce mardi matin à hauteur d'Uzer en Ardèche. Vers 8 heures, une collision entre une voiture et un car scolaire de la société Ginhoux qui emmenait six adolescents de 13 à 16 ans au collège de Largentière.

Choc très violent

L'automobiliste a du être désincarcérée et transportée à l'hôpital en état d'urgence absolu. Sous l'effet du choc, le véhicule de transport en commun a fini sa course 30 mètres à l'écart de la route, dans une parcelle de vignes. La conductrice du car n'a pas été blessée, mais les six enfants qui se trouvaient à bord ont été "choqués" selon les pompiers. Ils ont été acheminés vers la caserne de Largentière où les attend une cellule médico-psychologique.

La départementale 104 coupée

Conséquence de cet accident, la route départementale 104 est coupée à la circulation dans les deux sens à hauteur de Vinezac. Des déviations ont été mises en place. Pour les poids-lourds par les RD 104 et RD 111 via Voguë, Ruoms, et Grospierre. La déviation pour les véhicules légers s’effectue par les RD 5 et RD 103 via Largentière et Lachapelle-sous-Aubenas.