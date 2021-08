Collision frontale à Villette d'Anton dans le Nord Isère : trois blessés graves héliportés à Lyon

On ne connait pas pourquoi les deux voitures sont entrées en collision frontale ce jeudi soir à Villette d'Anton dans le Nord Isère. Mais le choc a été très violent. Un des occupants s'est retrouvé incarcéré dans un véhicule.

Le bilan est très lourd : 3 blessés graves -une femme de 54 ans et deux hommes de 41 et 56 ans- transportés en urgence absolue dans 3 hélicoptères différents dans plusieurs établissements hospitaliers de Lyon, et 3 blessés en urgence relative - deux hommes de 27 et 45 ans, et un adolescent de 14 ans- évacués en ambulance vers d'autres hôpitaux lyonnais.

L'opération a mobilisé 24 pompiers isérois, aidés de renforts venus du Rhône et de l'Ain. Trois hélicoptères et plusieurs ambulances sont intervenus pour transporter les blessés. La route a été coupée pendant plus de deux heures.